Comitiva do Governo da Colômbia conhece ações das forças de segurança do Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recebeu, nesta segunda-feira (24), uma comitiva do Governo da Colômbia. Durante a visita, o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel Almir Cavalcante, apresentou ações desenvolvidas pela SSP-AM, dentre elas as voltadas à defesa e combate ao desmatamento, e as instalações do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Foram apresentadas às autoridades dados e métodos de operações realizadas pelas forças de segurança como a operação Tamoiotatá, que tem como objetivo o combate ao desmatamento na Amazônia. Os representantes ainda conheceram a estrutura e os departamentos administrativos instalados no CICC.

O coronel Almir destacou que o objetivo foi mostrar como funcionam as ações da SSP-AM no Centro Integrado. “É muito importante receber essa comitiva da Colômbia aqui no CICC, e mostrar todo o nosso trabalho de integração entre as forças de segurança do Amazonas”, disse o secretário-executivo.

Participaram do encontro, representantes da Corte Suprema de Justicia; do Tribunal Administrativo de Cundimarca; do Consejo Superior de la Judicatura; da Policía Nacional da Colômbia e da Organização das Nações Unidas (ONU).