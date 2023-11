Comitê prepara estratégias de mitigação da seca no Amazonas para 2024

Manaus/AM - A 12ª Reunião do Comitê do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Amazonas (PPCDQ-AM) ocorreu na segunda-feira (27), na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). As instituições do Governo do Amazonas, órgãos federais e entidades da sociedade civil se uniram para apresentar resultados e discutir estratégias para mitigação dos efeitos da estiagem em 2024.

No encontro, foram mostradas as ações de combate às queimadas e desmatamento de 2023, como números de redução de áreas desmatadas, multas aplicadas, estratégias integradas conjuntas, dentre outros tópicos. Segundo o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a partir destes resultados, está elaborado um conjunto de estratégias a serem tomadas, considerando a persistência deste modelo climático para o ano que vem.

Em 2024 será aumentada a estrutura do Corpo de Bombeiros, por determinação do Governo do Estado. O Amazonas também planeja, com o apoio do Governo Federal, auxiliar os municípios com maior concentração de queimadas, fazendo uma cobertura integrada de antecipação do cenário de estiagem.

Além destas ações, por meio de acordos de cooperação com o Banco Alemão KFW, estão garantidos recursos para os próximos dois anos de operação das atividades de combate ao desmatamento. Foi incluído, no escopo do investimento, recursos para o desenvolvimento de atividades econômicas adequadas ao uso da floresta em nove municípios com maiores índices de desmatamento e queimadas.