Comissão sobre Vale do Javari se prepara para ouvir indígenas e entidades locais

A realização de ações conjuntas com a Comissão Externa do Senado, incluindo diligências e audiências no Município de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, ouvindo indígenas, indigenistas, órgãos e entidades, somando os esforços no parlamento em busca de respostas e soluções aos problemas dessa região. Essas foram algumas das deliberações da primeira reunião da Comissão Externa da Câmara Federal, que aconteceu de forma remota na manhã desta segunda-feira (20).

Coordenada pelo deputado federal Zé Ricardo (PT) e composta por 15 parlamentares, a Comissão tem a missão de acompanhar, fiscalizar e propor providências no caso dos assassinatos do indigenista da Funai, Bruno Pereira, e do jornalista do The Guardian, Dom Phillips.

Dentre outras estratégias e ações do plano de trabalho, a Comissão também pretende realizar visitas técnicas a órgãos públicos, como Polícia Federal, ouvir familiares das vítimas, além de reuniões técnicas e conjuntas com a Comissão Externa do Senado, instalada com a mesma finalidade, e outras comissões do Congresso Nacional, dentre elas, a Comissão de Controle de Análise de Inteligência e a Comissão de Direitos Humanos.

Para Zé Ricardo, muito além de acompanhar a finalização das investigações, cobrando a prisão de todos os envolvidos e de possíveis mandantes das mortes e Bruno e Dom, a Comissão Externa da Câmara tem um papel fundamental de apurar os desdobramentos e a omissão do poder público na garantia da segurança dos povos indígenas, na região do Vale do Javari, onde se encontra a segunda maior reserva indígena do país, mas também estratégica para o tráfico de drogas e garimpo ilegal.

Está confirmada para amanhã de tarde, às 15h (Brasília), reunião ordinária presencial da Comissão Externa, a fim de aprovar o calendário de ações.