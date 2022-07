Comissão pede exoneração do presidente da Funai e informações sobre ação no Vale do Javari

Manaus/AM - A Comissão Externa da Câmara Federal, encaminhou um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quarta-feira (6), para que o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, seja afastado do cargo. Além de um requerimento solicitando informações sobre a estrutura da Funai e sua atuação no Vale do Javari.

A comissão esteve em diligências realizadas na semana passada no Vale do Javari, nos municípios de Atalaia do Norte e Tabatinga, apurando sobre as circunstâncias do desaparecimento e morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

Os deputados também querem saber do Ministério da Justiça informações sobre a Funai, como o quantitativo de recursos humanos existentes e necessários em terras indígenas, bem como operações específicas de fiscalização; quantitativo orçamentário, entre 2019 e 2022; critérios de avaliação da qualificação técnica para nomeação dos coordenadores regionais e diretorias. Também solicita Plano de Carreira Indigenista da entidade; ações de fiscalização, a partir das denúncias encaminhadas pela Univaja entre 2019 e 2022; e quais medidas para garantir a segurança de servidores na região e para apoiar o inquérito policial e as famílias, após os crimes que ocorreram no Vale do Javari, dentre outros.