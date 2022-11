Comissão externa vota parecer sobre assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

A comissão externa da Câmara dos Deputados criada para acompanhar a investigação do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas, reúne-se nesta quarta-feira (30) para votar o parecer da relatora, deputada Vivi Reis (Psol-PA).

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no 5 de junho. Ambos estavam recebendo ameaças de pessoas que atuam ilegalmente na região.

Um dia depois de localizar os corpos e anunciar a confissão dos assassinos, a Polícia Federal emitiu nota por meio da qual anunciou que os assassinos agiram sozinhos, e que não deve haver um mandante ou uma organização envolvida no crime.

Em seu parecer, Vivi Reis afirma que há uma ausência histórica do Estado na região, acusa a atual gestão da Funai de não cumprir sua função institucional, ressalta que a ocorrência de crimes ambientais no Vale do Javari "abarca uma rede de associações criminosas" e alerta que, se nada for feito, outras tragédias irão ocorrer.