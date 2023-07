Começam hoje inscrições pra fiscais de provas do PSC da Ufam

A Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec) abre processo de cadastro e inscrição de colaboradores que desejam trabalhar no Processo Seletivo Contínuo – PSC 2023, Etapas 1 e 2, como Aplicador de Provas, que acontecerá no dia 30/07/2023, domingo, das 6h às 13h. O período de inscrição ocorre a partir desta quinta-feira, dia 20/07/2023, das 8h até o total preenchimento das vagas disponíveis.

