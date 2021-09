Começa hoje matrículas na UEA da 4ª chamada do vestibular e SIS

Manaus/AM - O prazo para matrículas dos candidatos aprovados na quarta chamada referente ao Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020, acesso 2021 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) começa nesta segunda-feira (27) e termina na quarta-feira (29). A 1ª etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre letivo de 2021.

Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário "Ficha de Identificação do Candidato" que se encontra disponível no Portal da UEA e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, nas datas, horários e endereços especificados no item 1 do Edital de Matrícula. Para que o atendimento seja realizado, o uso de máscara é obrigatório.

O Edital de Matrícula Institucional nº 054/2021, lista dos convocados e formulários, podem ser acessados pelo link.