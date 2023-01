Começa hoje inscrições para PSC 3ª etapa da Ufam

Manaus/AM - A Universidade Federal Do Amazonas (Ufam) divulga o edital de seleção do Processo Seletivo Contínuo (PSC), 3ª Etapa, voltado para os estudantes que concluíram o ensino médio em 2022 e pretendem ingressar em um dos 182 cursos da Instituição em 2023. São oferecidas 2.352 vagas para as 147 graduações ministradas em Manaus e 483, para as 35 realizadas nos campi da Ufam em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Inscrições abertas de 10 de março a 3 de abril.

O PSC responde por metade das vagas dos cursos de graduação da Ufam. No PSC concorrem apenas os candidatos que estão cursando o ensino médio e anualmente fazem as provas do concurso. Na terceira e última etapa, ao fim do 3º ano, os estudantes decidem a que curso irão concorrer e em que modalidade, se reserva de vagas (cotas) ou ampla concorrência. Ficam com as vagas os candidatos melhores colocados, somadas as notas das três provas. Por ser seriado e por envolver somente quem está cursando o ensino médio, o PSC é considerada a melhor forma de ingresso ao ensino superior, se comparado ao Enem/Sisu, do qual participam candidatos de todo o país e de diversas idades.

Isenção

Podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o edital, os candidatos inscritos no CadÚnico ou que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Os interessados poderão realizar o pedido de isenção a partir das 10h do dia 27 de fevereiro até às 17h do dia 28 de fevereiro de 2023, por meio da página da Comissão Permanente de Concursos da Ufam (Compec), organizadora do certame.

Inscrição

Para participar do PSC 2023 – 3ª Etapa é preciso primeiramente que o candidato tenha realizado a inscrição nas duas etapas anteriores e tenha cursado a 3ª série do ensino médio em 2022. As inscrições serão feitas somente via Internet, no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/, de 10 de março a 3 de abril de 2023. Além disso, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$90,00, preferencialmente, nas agências do Banco do Brasil.

No ato da inscrição o candidato deverá escolher:

a) Unidade do curso (Manaus ou campi do interior do Amazonas);

b) Categorização da vaga, se ampla concorrência ou cotas;

c) Curso pretendido e

d) Língua estrangeira (inglês ou espanhol ou francês) para realização da prova.

Provas

As provas serão realizadas no dia 30 de abril de 2023, em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins, com horário de fechamento dos portões às 8h (Hora Manaus), e início da aplicação às 8h15. Os candidatos terão até às 13h15 para concluir a prova.

O certame será constituído por prova objetiva composta de 54 questões, de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática, sendo seis de cada, valendo 1 ponto cada e com peso 3 e prova de Redação, valendo 9 pontos e com peso 6, totalizando 216 pontos na Etapa.

Classificação

Será considerado classificado a uma das vagas do PSC o candidato que obtiver a maior pontuação, somados todos os pontos das três etapas do processo de seleção, por curso, em ordem decrescente até o número de vagas oferecidas.

Resultado

O gabarito definitivo do PSC será divulgado no dia 10 de maio. Já o resultado final tem previsão para o dia 31 de maio.

Matrícula

O período para o cadastramento on-line e matrícula institucional dos candidatos aprovados no PSC 3ª Etapa será divulgado, em edital próprio, pela Coordenação de Matrícula da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), após o resultado final ser publicado. Os aprovados devem acompanhar a publicação na página da Proeg Ufam.

Aulas

As aulas dos cursos terão início no primeiro semestre letivo de 2023, previsto no Calendário Acadêmico para começar no dia 24 de julho de 2023, exceto as da turma constituída pelos 21 candidatos classificados para o curso de Fisioterapia, cujo início será no segundo semestre letivo de 2023.