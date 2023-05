Inscrições para acesso a local exclusivo para PCDs no Festival de Parintins começam hoje

Manaus/AM - A fim de garantir a inclusão das pessoas com deficiência (PcDs) no 56º Festival Folclórico de Parintins, o festival disponibilizará um espaço acessível nas três noites do festival. Os interessados deverão fazer inscrição prévia, a partir das 8h desta segunda-feira (22).

Para quem não reside em Parintins será possível fazer a inscrição online, pelo link https://bit.ly/43e8qb7 ou na sede da pasta, localizada na Rua Salvador, localizada na rua Salvador, 456, Adrianópolis, das 8h às 17h.

Já os moradores de Parintins, poderão fazer a solicitação presencialmente, nos dias 22 e 23 de maio, das 8 às 11h e das 14h às 17h, no Bumbódromo. O resultado da solicitação será informado no dia 29 de maio, por e-mail e mensagem via whatsapp.