Começa hoje a aplicação da 4ª dose contra Covid-19 no Amazonas para quem tem 40 anos ou mais

Manaus/AM - O Amazonas passa a aplicar a segunda dose de reforço, conhecida popularmente como 4ª dose, contra a Covid-19 para quem tem 40 anos ou mais, a partir desta quarta-feira (22). Uma nota técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) foi emitida nesta terça-feira (21).

“A ampliação de faixa etária para aplicação da segunda dose de reforço é a oportunidade para quem está na faixa dos 40 anos receber esse reforço na imunização que é tão importante para a proteção contra a Covid-19 e evitar complicações decorrentes da infecção e da doença”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A nota técnica traz orientações para as secretarias municipais de Saúde, que devem avaliar as estratégias para implementar ações voltadas ao público da vacinação, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal.

Quem pode tomar

Conforme a nota técnica, a aplicação da segunda dose de reforço deve ser aplicada em quem foi vacinado, no esquema primário (1ª e 2ª dose) com os imunizantes Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac, a partir do intervalo de, no mínimo, quatro meses após a primeira dose de reforço, popularmente conhecida como 3ª dose.

O documento destaca ainda que mulheres atualmente gestantes ou puérperas com 40 anos ou mais que receberam quaisquer um dos imunizantes disponíveis (Coronavac, Pfizer, Astrazeneca ou Janssen) estão aptas a receber a segunda dose de reforço com a vacina Pfizer ou, na indisponibilidade deste imunizante, usar a vacina Coronavac para o reforço.

A nota técnica destaca, ainda, a quem tem 40 anos ou mais e recebeu a vacina Janssen no esquema primário de dose única, seguida de uma ou duas doses de reforço, estão orientadas a receber uma nova segunda dose de reforço e uma terceira dose de reforço, independentemente do imunizante usado nos reforços anteriores, conforme orientação do Ministério da Saúde.