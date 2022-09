Começa debate entre candidatos ao Governo do Amazonas

Manaus/AM - A Rede Amazônica realiza na noite desta terça-feira (27), o debate com candidatos ao Governo do Amazonas nas Eleições 2022. O encontro é uma oportunidade para o eleitor decidir em quem vai votar para governar o estado pelos próximos quatro anos.

A mediação do debate é realizada pelo jornalista José Roberto Burnier. Participam os candidatos Carol Braz (PDT), Eduardo Braga (MDB), Henrique Oliveira (Podemos), Israel Tuyuka (PSOL), Ricardo Nicolau (Solidariedade) e Wilson Lima (União Brasil). Amazonino Mendes (Cidadania), não compareceu ao debate.

O debate está dividido em cinco blocos. No primeiro e no terceiro, as perguntas serão de temas livres. Já no segundo e quarto blocos, as perguntas são de tema determinado. O quinto e último bloco será destinado às considerações finais. A ordem em que os candidatos farão as perguntas em cada bloco foi sorteada em reunião anterior ao debate.