Comandante é detido com 330 mil litros de combustível ilegal em barco no Amazonas

Manaus/AM - Um comandante foi detido pela polícia com mais de 330 mil litros de combustível ilegal em embarcações, no rio Japurá, nas proximidades do município de Maraã, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, as embarcações, do tipo empurrador com uma balsa, foram abordadas pelos agentes durante uma fiscalização pelo rio. Durante a vistoria foi constatado que os 330 mil litros de combustível estavam sendo transportados de forma irregular.

Ao ser questionado sobre o documento obrigatório para o transporte do material, o comandante da embarcação apresentou uma licença vencida. Ele foi encaminhado para a 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã.