Com vagas no Amazonas, Correios abre hoje inscrições para Jovem Aprendiz

As oportunidades no Amazonas são para Manaus, Itacoatiara, Iranduba, Parintins e Manacapuru.

Para se candidatar, os estudantes precisam ter entre 14 e 21 anos, estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. Quem já foi contratado em outras seletivas dos Correios não pode participar.

Manaus/AM - Os Correios abrem nesta segunda-feira (27) inscrições para o programa Jovem Aprendiz. O processo seletivo está ofertando 4.382 vagas, com 44 vagas em cinco municípios do Amazonas. Não há cobrança para efetuar a inscrição.

