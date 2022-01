Com sinais de embriaguez, motorista atinge poste e abandona carro no Amazonas

Ele permaneceu no local até às 5h, tentando fazer o veículo pegar, como não conseguiu, decidiu abandoná-lo no local.

Conforme moradores que acordaram com o barulho do impacto, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Felizmente o condutor não ficou ferido, mas além dos danos no carro, que precisará ser guinchado, a estrutura do poste ficou comprometida.

Manaus/AM - Um homem perdeu o controle da direção do carro e colidiu com um poste de iluminação pública na madrugada deste domingo (23), no Centro do município de Itacoatiara.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.