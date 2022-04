Com show de Wesley Safadão, mais de 10 mil pessoas foram a Rio Preto da Eva neste fim de semana

Manaus/AM - Mais de 10 mil pessoas utilizaram os transportes intermunicipais autorizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), de 31 de março a 3 de abril, para ir ao município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas. A população foi prestigiar o show de Wesley Safadão no encerramento da 5ª Feira da Piscicultura, marcando o 40º aniversário da cidade.

De acordo com dados do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da Arsepam, 10.305 usuários utilizaram os transportes intermunicipais regulados para acessar a cidade no período. Ao todo, 620 veículos (entre táxis intermunicipais, ônibus e micro-ônibus) foram fiscalizados pela Agência Reguladora do Estado.

Por orientação do governador Wilson Lima, no último domingo (03/04), equipes de fiscalização da Arsepam montaram um posto de fiscalização remoto na localidade, para garantir uma boa chegada e retorno com segurança à população que veio prestigiar o encerramento do evento, com show do cantor Wesley Safadão.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que 88,2% dos passageiros que foram ao município, utilizando os transportes intermunicipais regulados, optaram pela modalidade fretamento eventual, com ônibus e micro-ônibus autorizados pelo órgão para operar com finalidade específica.

“Os demais 9,8% do total de passageiros utilizaram os táxis intermunicipais, e outros 2%, a modalidade regular, por meio das viagens entre terminais rodoviários. Em relação aos veículos fiscalizados, 58,6% foram táxis, 35% do tipo fretamento e 6,4% do transporte regular. Quero aproveitar para adiantar à população que mais ações remotas da Arsepam devem ocorrer em breve, seguindo orientação do governador Wilson Lima. O nosso objetivo é tornar o transporte intermunicipal cada vez mais seguro”, disse Rufino Júnior.

Números

O dia com maior fluxo de passageiros para Rio Preto da Eva foi registrado no domingo (03), com 6.367; seguido por sábado (02), com 1.589; quinta-feira (31), com 1.185; e sexta-feira (1º), com 1.164.

Nos quatro dias de ação, os postos de fiscalização com maior saída de pessoas e veículos foram, respectivamente, a Barreira Estadual, com 6.918 (passageiros) e 456 (veículos); Barreira de Flores, com 3.181 e 125; e Rodoviária de Manaus, com 206 e 40.