Com salários de até R$ 7 mil, inscrições para concurso da PGE estão abertas no Amazonas

As inscrições para o concurso da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas estão abertas a partir desta terça-feira (15). Os salários para as vagas são de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil.

O certame, que tem a Fundação Carlos Chagas como responsável, vai oferecer 44 vagas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência. Os cargos são para nível médio e superior, com 40 horas de trabalhos semanais.

As vagas são para Manaus e Brasília e as provas estão previstas para acontecer na capital amazonense no dia 17 de abril. Os candidatos podem fazer suas inscrições no site da Fundação.

Com um total de 20 cargos, a maior parte das vagas é para Analista Procuratorial. Na sequência, aparece o cargo de Assistente Procuratorial, com 15 vagas disponibilizadas.

Ao todo, são 11 cargos diferentes abertos para seleção de novos servidores. São eles Analista Procuratorial; Técnico em Gestão Procuratorial, nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, Contabilidade, Perícias e Avaliações Imobiliárias, Controle Interno, Administração, Informática e Processamento de Dados; e Assistente Procuratorial (nível médio).