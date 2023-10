Com R$ 105 mil em prêmios, Nota Fiscal Amazonense divulga data de sorteio

Manaus/AM – O sorteio da campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM) acontecerá na próxima quarta-feira (11). Com R$ 105 mil em prêmios, mais de 520 mil CPFs já estão cadastrados.

Neste 89° sorteio mensal da Campanha, que terá transmissão ao vivo pela rádio e TV Encontro das Águas, após o Jornal do Meio-Dia, estão concorrendo as pessoas que emitiram o CPF na nota ao longo do mês de setembro.

Serão sorteados dez prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

Dez entidades sociais, indicadas pelos ganhadores, também serão contempladas com prêmios de até R$ 8 mil. O valor dado para as entidades sociais equivale a 40% do prêmio do ganhador que indicou a instituição na hora do cadastro na Campanha.

Bilhetes podem ser consultados

Os cidadãos cadastrados na Campanha, conforme a coordenação da mesma, podem conferir os bilhetes do sorteio, que já estão disponíveis para consulta, em suas contas cadastradas no site da Nota Fiscal Amazonense. Para este sorteio foram gerados 5,7 milhões de bilhetes.

Conforme o regulamento da Campanha, um bilhete é gerado a cada R$ 50,00 acumulados em compras acobertadas por documentos fiscais eletrônicos, com CPF informado. Cada cidadão poderá acumular a quantidade máxima equivalente a 50 bilhetes eletrônicos por mês que componha o período de apuração.

A Campanha

Com o objetivo de incentivar a cidadania fiscal e o combate à sonegação de impostos, a campanha premia consumidores previamente cadastrados no site da NFA e que passam a solicitar a nota fiscal de consumo eletrônica (NFC-e) no ato de suas compras.

Além do sorteio mensal, há também os sorteios diários e o sorteio anual, com prêmios de R$ 10 a R$ 50 mil.

Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática àquelas pessoas que colocam CPF na nota em compras de qualquer valor.

Os cidadãos premiados podem entrar em contato com a Sefaz nos canais oficiais, por meio do site nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou pelos telefones 2121-1732 ou 2121-1689.