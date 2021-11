Com Marta, Brasil vence a Venezuela por 4 a 1 na Arena da Amazônia

Manaus/AM - A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu neste domingo (28) a segunda rodada do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que terminou com a goleada do Brasil sobre a Venezuela por 4 a 1 e com a vitória do Chile, na primeira partida da noite, em cima da Índia por 3 a 0. Empatadas na liderança da tabela, as seleções brasileira e chilena fazem a final da competição na quarta-feira (1º).



A técnica do Brasil, Pia Sundhage, levou a campo uma escalação com várias mudanças no time titular em comparação com o jogo de estreia diante da Índia. Com Marta no banco, a torcida amazonense viu a Venezuela abrir o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo, com gol de Villamizar.



Depois do susto, a Seleção Brasileira controlou as ações ofensivas e chegou ao empate aos 19 minutos com gol de cabeça de Kerolin, após cobrança de escanteio.



As guerreiras brasileiras passaram a dominar o meio de campo, conseguiram quebrar a boa marcação venezuelana, e Gabi Nunes, novamente de cabeça, virou a partida para o Brasil aos 24 minutos da etapa inicial. Em seguida, Kerolin marcou o terceiro após cruzamento de Adriana.



O quarto gol brasileiro ainda saiu antes do intervalo: a zaga da Venezuela errou ao tentar recuar a bola para a goleira Cáceres, e Debinha, livre, não perdoou e ampliou o placar para a Seleção Brasileira.



Apesar de sem gols no segundo tempo, a alegria da torcida amazonense veio aos 24 minutos da etapa final, quando Pia atendeu aos pedidos do público e botou a craque Marta em campo. A camisa 10 mostrou boa condição física e participou de várias jogadas que quase resultaram em gol.



Rodada final – Com duas vitórias, o Brasil lidera a competição com 100% de aproveitamento no Torneio Internacional de Futebol Feminino. A final será diante da Seleção Chilena, que venceu a Índia por 3 a 0, na noite deste domingo.



A última rodada, na quarta-feira (1º), terá os duelos entre Venezuela e Índia, às 17h; e Brasil e Chile, às 20h (ambos os horários são de Manaus).