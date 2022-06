Com mandante do crime, lista de suspeitos pelas mortes de Dom e Bruno sobe para 5

Outras três pessoas, entre elas, o suposto mandante do crime, ainda não tiveram a prisão decretada. A motivação do crime ainda não foi divulgada pela PF e a investigação é mantida sob sigilo.

Manaus/AM – As investigações sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips continuam avançando e agora 5 suspeitos estão na mira da Polícia Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.