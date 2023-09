Com mais de 150 mil pessoas no 2º dia de Sou Manaus, evento em 2024 promete ser ainda maior

O prefeito de Manaus, David Almeida, garantiu ao público que a edição 2024 do festival será ainda maior: “É uma festa, uma celebração. Sucesso de público. Os artistas estão felizes, o público está radiante, e nós, da Prefeitura de Manaus, estamos em êxtase, pois o #SouManaus é um verdadeiro sucesso, e já nos desafia para o ano que vem. Não esperem menos do que estão vendo hoje”, enfatizou Almeida.

Manaus/AM - O segundo dia do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, aconteceu nesta quarta-feira (6), no Centro Histórico da capital amazonense, e reuniu mais de 150 mil pessoas. O evento contou com as apresentações dos cantores Lobão, Kevin o Cris, Marina Sena, Zeca Pagodinho e da banda Biquini.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.