Com look nas cores de Garantido e Caprichoso, Ludmilla agita multidão na Festa dos Visitantes; vídeos

A funkeira agitou uma multidão ao cantar os melhores sucessos de sua carreira, além de brincar com a rivalidade dos Bois no palco. O show também contou com a participação da esposa dela, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves.

Com look nas cores de Garantido e Caprichoso, Ludmilla agita multidão na Festa dos Visitantes Vídeo: Reprodução/ Instagram Ludmilla pic.twitter.com/gSM8KzeSUI

O evento antecede o 56º Festival Folclórico do município e é realizado pela primeira vez no Bumbódromo.

Manaus/AM - Ludmilla usou um macacão nas cores vermelho e azul em referência aos Bois Garantido e Caprichoso, na madrugada desta sexta-feira (30), durante show na Festa dos Visitantes, no município de Parintins, no Amazonas.

