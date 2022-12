Com lances a partir de R$ 100, último leilão do Detran-AM acontece hoje

O valor inicial para lance de automóveis é de R$ 200 e para motocicleta, R$ 100. Aproximadamente 850 pessoas visitaram o pátio no decorrer de três dias, para vistoriar as peças oferecidas.

Manaus/AM - Acontece na quinta-feira (8) o último leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) de 2022. O processo acontece online e oferta 367 veículos, a maioria motocicletas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.