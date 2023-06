Com investimento de R$ 7 milhões, Governo do Amazonas amplia número de projetos apoiados pelo PCE

Pela quarta vez, o Governo do Amazonas anunciou ampliação no número de projetos apoiados pelo Programa Ciência na Escola (PCE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Com investimentos de R$ 7,2 milhões, a edição 2023 do PCE marca o maior apoio a projetos e concessão de bolsas da história do programa, que saltou de 700 para 1.004 propostas de professores da educação básica da capital e de mais 29 municípios do interior do estado, um aumento de 304 projetos a mais do que previa o edital.

Mais de quatro mil bolsas serão concedidas pela Fapeam, por meio do PCE. Cada proposta contempla uma bolsa Professor Ciência na Escola e até três bolsas de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (ICT/JR), para estudantes.

Desde o ano de 2019, o PCE bate recorde de inscrições. Este ano, um total de 2.213 projetos de professores da capital e de mais 43 municípios do Amazonas foram submetidos ao edital. Um crescimento de 22% em relação ao ano de 2022, que apresentou 1.811 propostas.

Para a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, é clara a convicção do Governo do Estado de que a ciência contribui para mudar a vida das pessoas, especialmente de meninos e meninas, por meio do PCE, que tem possibilitado a aproximação de jovens à iniciação científica, além do programa ter um forte caráter de inclusão social, a medida que colabora para a abertura de novas perspectivas de vida.

Segundo Márcia Perales, os números crescentes do PCE, especialmente a partir de 2019, demonstram que a Política Pública de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) do Amazonas se consolida tanto no ensino superior, quanto na educação básica.

“A decisão do governador Wilson Lima de suplementar os recursos e apoiar todos os projetos recomendados por mérito do PCE, com nota de corte a partir de sete, reafirma o compromisso de investimento crescente na área de CT&I”, destacou a presidente, enfatizando que os números recordes de inscrições expressam o interesse cada vez maior de professores e estudantes da educação básica em relação à área da ciência.

Nos últimos quatro anos, o Programa vem recebendo novos investimentos do Governo do Amazonas, o primeiro, em 2019, com o reajuste nos valores das bolsas de R$ 461 para R$ 560 para professor, e de R$ 120 para R$ 150 para estudante, assim como ampliação no número de projetos que aumentou de 546 para 600.

Em 2021, um novo reajuste nos valores das bolsas foi anunciado pelo Governador Wilson Lima, que passou para R$ 700 a de professores, pelo período de seis meses, e R$ 200 para estudantes por cinco meses. No ano seguinte, também houve aumento no número de projetos apoiados que subiram de 700 para 974.

Com base nas edições anteriores, as ações do PCE já alcançaram o Amazonas em quase sua totalidade, visto que, já foram apoiados projetos em 54 dos 62 municípios.

Sobre o PCE

O Programa apoia a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar, em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e municipais de Manaus.



Confira o resultado do PCE em: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Resultado-Final-PCE.pdf