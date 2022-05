Com foco na inovação tecnológica, Samsung Ocean abre inscrições para Ocean Lab

Uma das etapas da Jornada Ocean Startups, o Ocean Lab contará com a capacitação e parceria de empreendedores, especialistas e professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Estão abertas as inscrições pela Samsung Ocean para o Programa Ocean Lab, de inovação tecnológica voltado à capacitação de participantes e para o desenvolvimento de produtos e/ou soluções tecnológicas inovadoras, que ocorrerá no período de 21/06 a 14/07, de forma remota, por meio da plataforma Zoom.

