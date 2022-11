Com dois dias de provas, vestibular da UEA inicia hoje no Amazonas

Os locais de prova podem ser conferidos no site www.uea.edu.br. Os candidatos precisam estar atentos e não pode esquecer o documento oficial com foto.

Manaus/AM – Candidatos a uma das vagas nos cursos oferecidos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), realizam neste domingo (6), a primeira etapa das provas do vestibular.

