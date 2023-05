Com descontos de até 70%, Dia Livre de Impostos acontece nesta semana em Manaus

Manaus/AM - Lojistas de Manaus e de todo o país vão comercializar na quinta-feira (25), seus produtos e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. A ação faz parte do 17º Dia Livre de Impostos, realizado pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) e pela CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem), com o intuito de conscientizar a população, o varejo e o poder público sobre a alta carga tributária paga no país. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

Segundo a CNDL, o Dia Livre de Impostos é uma forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra. “Queremos mostrar para a população como os tributos são abusivos. A Reforma Tributária se tornou urgente e fundamental para a manutenção das empresas do país, para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico”, afirma o presidente da CNDL, José César da Costa. “Por isso, é importante a participação de todo o setor de comércio e serviços. O DLI cresce a cada ano e é a forma que podemos mostrar para o poder público a urgência da reformulação dos impostos cobrados no Brasil”, acrescenta.

O DLI 2023 será realizado em todo o país, com descontos em lojas virtuais e também no comércio físico. Os varejistas interessados em participar da ação podem cadastrar seus estabelecimentos e produtos que serão vendidos com desconto no site do DLI.