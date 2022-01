Com Dercyvone Goes presidente, nova diretoria da Affeam é empossada

A Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas (Affeam), empossou, na última quinta-feira (30), a chapa vencedora da eleição que definiu a diretoria para o biênio 2022/23. Em uma cerimônia realizada no auditório Professor Nicácio, na sede da entidade, a nova presidente, Dercyvone da Silva Goes e os demais membros da cúpula receberam a missão de comandar a associação pelos próximos dois anos.

O agora ex-presidente, Liberman Moreno, foi o responsável por empossar a nova administração, desejando um bom trabalho ao longo do biênio. A cerimônia contou com a presença de associados, que acompanharam mais um momento histórico para a entidade, bem como a comissão eleitoral, que conduziu o pleito.

Eleita no dia 26 de agosto deste ano, Dercyvone é a 22ª presidente da Affeam, sendo a terceira mulher a ocupar a cadeira. Ao receber o cargo, ela destacou a singularidade do momento e reforçou o compromisso de cumprir as promessas de campanha.

"É com muita emoção que estou vivendo este momento ímpar na minha vida. Assumi a responsabilidade pelo destino da nossa Affeam juntamente com minha equipe, eleitos que fomos pela vontade soberana da classe fiscal. A partir de hoje, minha equipe e eu estaremos buscando, por todos os meios, implementar nossa plataforma de trabalho. Reafirmamos nosso compromisso de campanha de uma gestão com transparência e democracia. A Affeam é de todos nós", disse, em seu discurso.

Ao lado de Dercyvone, foram eleitos também o vice-presidente, Roberto da Silva Geraldo; o secretário geral, William Barros Cunha; e o diretor do departamento financeiro, Almir Mesquita de Vasconcelos. No Conselho Fiscal, assumem como titulares Valdir Honorato dos Reis, Ana Maria Cortez Romero e Joana da Silva Goes. Os suplentes são Maria Dorotéa Bernardo do Carmo, Risonaldo de Melo Lima e João Marcelo de Souza Luzeiro.