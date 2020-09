Com Covid-19, Kinger Araújo tem 75% dos pulmões comprometidos

Manaus/AM - O renomado levantador de toadas, Klinger Araújo, testou positivo para Covid-19, e está internado com 75% dos pulmões comprometidos.

De acordo com Klinger Junior, filho do cantor, o pai começou a sentir os sintomas no dia 02 de setembro, no dia 04 realizou o exame sorológico que apontou para negativo, porém os sintomas só aumentavam.

No dia 09 ele foi internado, onde fez o exame PCR que dectou que Klinger estava com Covid-19.

Neste sábado (12), Klinger recebeu alta hospitalar. O filho do cantor relatou que foi visitar o pai hoje pela manhã e o mesmo se sentia mal, e resolveu retornar para o hospital, onde klinger fez exames e foi transferido para o Prontocord na UTI.

A esposa de Klinger, a cantora Vanessa Alfaia, usou as redes sociais para pedir orações por seu companheiro. "Queridos amigos, gostaria de pedir uma corrente de oração ao meu marido Klinger de Oliveira Araujo que piorou. Que Deus possa ajudá-lo nesse momento difícil", disse Vanessa.