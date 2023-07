Com 8 votos contra, Aleam concede título de cidadão do Amazonas para Sikêra Jr.

Manaus/AM - O projeto que concede o título de cidadão do Amazonas para o apresentador Sikêra Júnior, foi aprovado pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa (Aleam) nesta quarta-feira (5). A votação da proposta teve manifestações contrárias de oito deputados.

A proposta é de autoria do deputado Mário César Filho, ex-colega de televisão de Sikêra. No texto do projeto ele sustenta que o apresentador “tem ajudado muita gente com o programa de TV. Além do mais, vem divulgando o Amazonas para todo o Brasil”.

Na abertura da votação, a deputada Alessandra Campêlo (PSC) foi a primeira a declarar voto contrário.

“Eu não poderia votar favorável, porque o colega jornalista responde a muitos processos por machismo, sexismo, misoginia e homofobia, inclusive impetrados pelo Ministério Público Federal”, iniciou. Na sequência ela pontua frases de Sikêra que sustentam seu voto contrário: “dizer que mulher negra tem venta de jumenta; chamar a população de lixo, bosta, raça de desgraçados, raça do cão e dizer: já pensou ter um filho viado e não poder matar? São coisas graves, que ferem os direitos humanos e dignidade da pessoa”, salientou a deputada.

O deputado Sinésio Campos (PT) também votou contra e disse ser por conta de princípios e não por ideologia. “O voto é a nossa posição e minha posição não tem relação com a questão de ideologia, mas uma questão de princípio. A forma que ele faz jornalismo deprecia. Ele não contribui e não colabora com a melhoria da qualidade de vida e principalmente o respeito as minorias, as mulheres e a outros que congregam pensamentos diferenciados”, disse.

Adjuto Afonso também foi contra e enfatizou que Sikêra não possui o mesmo histórico de outras pessoas que já receberam a honraria da Aleam: “esse jornalista não merece o titulo de cidadão do Amazonas”.

Nenhum outro deputado, nem mesmo o autor do projeto, refutou as acusações feitas contra Sikêra. Somente os deputados Wilker Barreto (Cidadania) e Dan Câmara (PSC), explicaram o motivo de apoiarem o projeto.

Ao encaminhar seu voto, Wilker questionou como que o projeto passou pela comissão de comendas. Na sequência, ele indagou se Sikêra já havia sido condenado pelas acusações feitas e disse que se a Aleam fosse levar tudo a sério, não teria concedido alguns outros títulos de cidadão. Ele apresentou voto favorável por ter sido aprovado pela comissão de comendas. “Eu vou votar a favor porque passou na comissão de comendas, porque atendeu os pré-requisitos”, justificou. Esse foi o mesmo entendimento de Dan Câmara.

A votação final teve 12 votos favoráveis e oito contrários.

Votaram a favor os deputados Abdala Fraxe (Avante), Daniel Almeida (Avante), Felipe Souza (Patriota), Mario César filho (União), Wilker Barreto (Cidadania), Dan Câmara (PSC), Péricles Nascimento (PL), Cristiano D'Angelo (MDB), João Luiz (Republicanos), Dr. Gomes (PSC), Débora Menezes (PL) e Roberto Cidade (União).

Manifestaram voto contrário os deputados Carlinhos Bessa (PV), Alessandra Campêlo (PSC), Joana Darc (União), Sinésio Campos (PT), Adjuto Afonso (União), Mayra Dias (Avante), Rozenha (PMB) e Thiago Abrahim (União).