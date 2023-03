Com 677 veículos, leilão do Detran já tem data para visitação no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas informou que a visitação ao pátio da WR Leilões para conhecimento dos lotes que irão fazer parte do próximo leilão de veículos, previsto para abril, irá ocorrer de quinta-feira (30/03) a sábado (1º/04), das 8h às 16h. O espaço fica localizado na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba, no Amazonas.

Serão 677 veículos disponibilizados. Do total, são 35 carros e 344 motocicletas recuperáveis, que podem voltar a circulação. Além disso, estarão disponíveis cerca de 300 sucatas, servindo apenas para a utilização de peças.

Após a visitação aos itens dos lotes, o leilão ocorrerá entre os dias 06/04 e 07/04 (quinta e sexta-feira, respectivamente), com início marcado para às 9h, e continua sendo feito de forma completamente online, por meio do site www.wrleiloes.com.br, onde os interessados devem estar devidamente cadastrados. Todos os automóveis que estarão no leilão, se encontram no site institucional do Detran Amazonas (www.detran.am.gov.br), nas abas Publicações>Leilões.

Golpes - O Detran Amazonas alerta, novamente, para que a população não caia em golpes dessa natureza. O procedimento correto para adquirir um veículo do Detran-AM é por meio do leilão, que tem a lista dos bens negociados em edital.

O gerente do setor de leilão do Detran-AM, Altair Gadelha, ressaltou que a instituição não entra em contato direto com nenhum usuário. A instituição não realiza nenhum tipo de contato direto com ninguém e todos os interessados devem ser previamente inscritos no site da WR Leilões e seguir os passos do edital, disponível no site institucional”, concluiu Gadelha.

O Detran Amazonas orienta que quem foi lesado, deve procurar a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), por meio do telefone (92)3239-3780.