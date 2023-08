Com 14 gols, Sassá se torna o maior artilheiro da série C em 18 anos

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Neste sábado, 12, ao abrir o placar para o Amazonas-FC, Sassá se tornou o maior artilheiro de uma edição da Série C do Campeonato Brasileiro nos últimos 18 anos.

Com 15 gols, o atacante de 29 anos faz a melhor marca da sua carreira.

Sassá marca o 14° gol dele na Série C!



O atacante abre o placar contra o São Bernardo depois dessa bobeira da zaga logo no início do segundo tempo



Nosso Futebol / Canal Goat pic.twitter.com/W8i2sKd6fp — Rômulo Almeida (@_AlmeidaRomulo) August 12, 2023

Apesar do gol, o São Bernardo acabou virando o placar, com 2 a 1 no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, São Paulo.

O Amazonas está em terceiro lugar na competição, com 29 pontos.

No próximo sábado, 19 de agosto, na 18ª rodada da Série C do Brasileirão, o Amazonas enfrenta o São José no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19h. (Hora de Brasília).