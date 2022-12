Com 10 vagas, inscrições para doutorado do Inpa/UEA seguem até janeiro

Manaus/AM - As inscrições para o curso interdisciplinar de doutorado em Clima e Ambiente, fruto de parceria entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), seguem abertas até o dia 20 de janeiro. Os candidatos concorrerão a 10 vagas, duas delas reservadas ao Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras de Mobilidade Internacional (GCUB-Mob).

A distribuição das bolsas de estudo acontecerá de acordo com a disponibilidade do programa, seguindo-se sempre a exigibilidade das agências de fomento e a ordem de classificação.

Os interessados deverão submeter, via e-mail para o endereço seleçã[email protected], os seguintes documentos: cópia digital do RG e declaração de disponibilidade total ao programa; formulário de inscrição preenchido; carta de candidatura; cópia do currículo lattes; cópia do diploma de graduação; cópia do diploma/certificado de conclusão do mestrado; duas cartas de recomendação de pesquisadores; cópia de declaração da instituição de origem (caso necessário); e projeto de pesquisa.

Pós-graduação

O Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-Cliamb) do Inpa/UEA é um programa interinstitucional que forma mestres e doutores, desenvolvendo pesquisas em diversas áreas, tratando das questões referentes ao impacto climático e ambiental na Amazônia, advindos das mudanças de uso da terra na região e das mudanças climáticas globais.

O programa conta com laboratório dotado de supercomputadores, com sítios experimentais, rede de monitoramento meteorológico e hidrológico, equipamentos de análise de qualidade do ar, entre outros equipamentos de ponta para pesquisas do ramo climático/ambiental.

O edital, na íntegra, pode ser conferido pelo link: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7244.