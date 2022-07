'Colômbia' tem prisão preventiva decreta por morte de Dom Phillips e Bruno

Ontem, a PF afirmou em coletiva que o suspeita nega ser mandante das mortes do jornalista e do indigenista e afirma trabalhar com pescado. Ele também disse ter relação comercial com os pescadores da região.

'Colômbia' chegou para ao prédio da Justiça Federal, em Tabatinga, com escolta da Polícia Federal e do Exército. Agora, ele ficará preso até o julgamento que ainda não tem data para ocorrer.

