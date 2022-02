Coleta de provas contra Wilson Lima nas eleições de 2018 é considerada ilegal pelo TRE

Manaus/AM - A coleta de provas sobre compra de votos realizada pela coligação do ex-governador Amazonino Mendes, para abertura de um processo contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). A decisão foi do desembargador Victor André Liuzzi Gomes.

O processo pedia a cassação de Wilson pela compra de votos, onde até o ex-prefeito de Nhamundá, Mário Paulain, foi citado na coleta de provas, onde supostamente Paulain estaria em um quarto de hotel com santinhos, recibos e dinheiro em espécie. O celular dele ainda foi apreendido mas nada incriminatório foi encontrado.

Mesmo assim, a coligação solicitou uma nova perícia técnica celular do ex-prefeito, sob o argumento de recentes operações da Polícia Federal. Paulain apresentou defesa sustentando a incoerência de qualquer ato ilícito.

Wilson e o vice, Carlos Almeida, se manifestaram após terem sido intimados sobre as novas diligências. Por escrito, a defesa de ambos disse que as supostas provas estão fadadas a ser extintas, e sem julgamento de mérito.

Diante disso, o desembargador considerou ilegal a coleta de provas, pois todos os documentos colacionados, vieram diretamente do ingresso ilegal dos policiais nas dependências do quarto de hotel, em que o ex-prefeito estava. O pedido da nova perícia no celular de Paulain, também foi indeferido pelo desembargador.