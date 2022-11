Cobrança irregular de tarifas mínimas de água em Manaus gera indenização

Manaus/AM - No que seja manso e pacífico que ‘havendo a disponibilização do serviço de água encanada é devida a tarifa mínima pelo consumidor, mesmo que do serviço não faça uso’, motivado por se utilizar de poço artesiano, há situações nas quais essa tarifa pode ser contestada, como ocorreu na hipótese que se reconheceu que a consumidora optou pela construção de um poço e o colocou em funcionamento na mão inversa da irregularidade do fornecimento do produto essencial pela concessionária. Leia mais em Amazonas Direito.

