CNJ libera uso das redes sociais para juiz Carlos Valois no Amazonas

"Considerando, portanto, que, especificamente no caso dos presentes autos, (i) não se verifica a incitação a condutas sociais antidemocráticas que extrapolam o exercício de atividade, em tese, político-partidária; e (ii) não há notícia de reiteração da conduta nos autos, capaz de indicar potencial probabilidade do cometimento de atos similares sob o uso das redes sociais, verifico que assiste razão, em parte, aos requerimentos formulados", finalizou o ministro.

A revisão da decisão que havia suspendido os perfis de Valois foi motivada por pedidos da Meta, dona do Facebook e do Instagram, e do Twitter. As empresas alegaram que a medida era "censura prévia" e que deveria se ater às postagens em que houve, de fato, manifestação político-partidária — que é proibida pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

Valois é conhecido nas redes sociais por comentários sobre Direito Penal. Antes disso, ganhou atenção da imprensa ao negociar, em 2017, o fim da rebelião no Presídio Anísio Jobim, em Manaus, que terminou com presos decapitados e pilhas de corpos e membros espalhadas pelos corredores da penitenciária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.