CNH Social: entrega de documentos da 6ª e 7ª fases do projeto começa na segunda em Manaus

Manaus/AM - Inicia na segunda-feira (24), a fase de entrega da documentação para os selecionados na 6ª e 7ª etapas do primeiro ciclo do projeto "CNH Social". O prazo para a entrega dos documentos se estenderá até o dia 11 de agosto. Na cidade capital, os contemplados deverão agendar o atendimento pelo site Detran Digital (digitaldetrancidadao.am.gov.br) e comparecer à sede do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.884, bairro Parque Dez, na data e horário previamente agendados.

Já para os contemplados que residem no interior, os agendamentos e entrega da documentação deverão ser feitos presencialmente, das 8h às 14h, nos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD) do Detran-AM e nas autoescolas credenciadas em cada município.

No dia 24 de julho, especificamente, os atendimentos do Detran Amazonas terão início a partir das 11h, em razão do decreto estadual que segue a decisão do Governo Federal, em virtude do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2023, que ocorrerá às 7h (horário de Manaus).

Assim, aqueles que possuem agendamentos anteriores às 11h deverão comparecer até o dia 28 de julho, no horário previamente agendado, para realizar a entrega dos documentos. Para os contemplados no interior, o atendimento será normal após as 11h. Nos demais dias, o agendamento seguirá normalmente.

A documentação necessária para a entrega inclui: RG (original e cópia), CPF (original e cópia), comprovante de residência referente aos últimos três meses (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), comprovante de quitação eleitoral (obtido no site www.tre-am.jus.br), comprovante de renda (original e cópia), duas fotos 3×4 (exceto para os municípios de Parintins, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Tefé, pois esses já possuem captura de imagem) e declaração de hipossuficiência econômica.