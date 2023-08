Cineteatro Guarany exibe filmes produzidos em Parintins

Manaus/AM - O Cineclube de Arte realizará neste sábado (26) a “Parintins Cine”, uma mostra de curta-metragens produzidos por cineastas do município amazonense. A entrada é gratuita, e a sessão iniciará às 18h30, no Cineteatro Guarany, localizado na Avenida 7 de Setembro, 1546, Centro.

A exibição contará com uma coletânea de 23 curtas metragens de 1, 4 e 5 minutos, produzidos na Ilha Tupinambarana entre 2002 e 2004. O evento, realizado por meio do projeto “Mostra de Cineastas Amazonenses”, visa prestigiar e gerar visibilidade para a produção de filmes no estado do Amazonas, principalmente no interior.

Em sua maioria, os curtas são resultado de oficinas de cinema promovidos pela Amacine Futuros Cineastas para os festivais “UM Amazonas” e “Curta 4”. Já alguns outros fizeram parte do festival de cinema “Focaliza Parintins” em dezembro de 2022, promovido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“É de extrema importância que a gente traga essa representatividade amazonense para as telas, para que, principalmente a própria população, conheça e prestigie as obras que vêm daqui”, destacou o cineasta Z Leão, que foi o curador de todos os filmes da mostra.

O Cineclube de Arte tem como objetivo fomentar a cultura no estado por meio do cinema e do audiovisual.

Confira a lista dos filmes selecionados:

“Insensatez” - Concy Rodriguez

“Aparelhos” - Katrine Apurinã

“Estrela e Coração” - Pedro Vieira

“Quero Paz” - Doug Henrique

“Consequências” - Felipe Andrew

“Não Nada” - Larissa Baraúna

“Monstro Do Lixo” - Kelly Sobral

“Frango” - Pedro Xisto

“O Lamento” - Ray Santos

“Jéssica.Com” - Concy Rodriguez

“Brincando Com Fogo” - Armando Queiroz e Admilson Santarém

“Ciclo Mortal” - Harald Dinelly

“A Princesa Do Mato” - Mª José Prata

“Pesadelo Da Paixão” - Doug Henrique

“Coração De Anjo” - Armando Queiroz

“Por Um Triz” - Concy Rodrigues

“Alegoria Da Preguiça” - João Áureo Lins

“Ray Vay” - Jones Hudson

“A Pequena Avatar” - Armando Queiroz

“Clamando Por Amor” - Alexandre Beraldo, Concy Rodriguez E Ronald Gama

“A Floresta é Minha” - Luciano Ribeiro

“Essência” - Aldo Cabral

“A Distância” - Geraldo Batista