Cinco estabelecimentos são fechados durante fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Cinco estabelecimentos envolvidos na compra e venda de sucatas foram interditados, nesta sexta-feira (10), pela Central Integrada de Fiscalização (CIF), deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). As interdições foram realizadas em decorrência dos estabelecimentos estarem funcionando sem documentações exigidas pelos órgãos fiscalizadores. Durante as ações, o funcionário de um dos empreendimentos foi detido por posse de entorpecente para consumo pessoal.

A ação foi realizada de forma integrada com órgãos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM). O chefe do Departamento de Tecnologia da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), tenente-coronel Marco Gama, informou que as fiscalizações ocorreram em bairros das zonas leste e norte da cidade e tiveram como alvos locais denunciados por suspeitas de irregularidades.

Ao todo, 18 estabelecimentos foram visitados. Deste total, cinco foram interditados por falta de alvará de funcionamento. Além do documento, outras irregularidades foram encontradas por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), como a falta do Auto de Vistoria do órgão.

Além de não terem documentação para funcionamento, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (IPEM-AM), aplicou sanção por conta das desconformidades encontradas nas balanças usadas pelos comerciantes. “No dia de hoje, o Instituto de Peso e Medidas verificou 11 instrumentos, fizemos a apreensão de duas balanças e duas interditadas, tendo um balanço geral de nove estabelecimentos fiscalizados”, informou o supervisor técnico Davi Alberto.

Droga

Durante a fiscalização, na rua das Tulipas, no Jorge Teixeira, um funcionário foi detido pelas equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), por posse de entorpecentes. Ele foi encaminhado ao 14° DIP, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Efetivo

Além de representantes da SSP-AM, a CIF desta sexta-feira contou com agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) e Guarda Civil Municipal (GCM).