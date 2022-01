CIEVS emite comunicado de risco após 22 casos da variante Ômicron no Amazonas

Manaus/AM- O Amazonas identificou nesta segunda-feira (10), 21 novos casos da variante Ômicron da Covid-19, totalizando 22 infectados, sendo o primeiro identificado no início deste mês.



De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), emitiu um comunicado de risco ao CIEVS nacional, informando sobre os casos positivos identificados com a variante Ômicron.



No dia 7 de janeiro, foram processadas 144 amostras e 21 foram confirmadas com a nova variante. Os casos confirmados estão sendo monitorados e orientados a cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias, com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19.



A FVS reforça junto à população a necessidade de adesão às medidas de prevenção não farmacológicas, como usar máscaras faciais; evitar locais fechados e pouco ventilados; e adotar medidas de distanciamento social e de etiqueta respiratória, além da higienização das mãos.

