Cidade recebe 8 cilindros de oxigênio para tratar pacientes com covid no AM

Anteriormente, as outras missões alcançaram os municípios de Eirunepé, Nova Olinda do Norte, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Suprimentos hospitalares, vacinas e testes rápidos para Covid-19 foram transportados, além de médicos, enfermeiros intensivistas e fisioterapeutas.

O transporte consegue levar até 11 pessoas e está sendo utilizado para diversas demandas no interior do estado.

Manaus/AM - O município de Itamarati, no interior do Amazonas, recebeu nesse sábado (27), oito cilindros de oxigênio destinados ao tratamento de pessoas com covid-19.

