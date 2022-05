Cidade Garantido será palco de encontro sobre a arte da dança

PARINTINS - O curral Lindolfo Monte Verde, localizado na Cidade Garantido, em Parintins (distante 362 km de Manaus), será palco de um encontro sobre técnicas de dança. O evento é uma promoção do Movimento Amigos do Garantido (MAG) e da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido (AFBBG), em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (SEC) e Governo do Amazonas. O encontro gratuito acontecerá no dia 27 de maio, das 8h30, às 17h, com intervalo para almoço. A noite, às 19h, ocorrerá a palestra “Dança do Povo Vermelho”. A oficina será ministrada pela professora Joelma Ferreira e Luan Vinicius, mestres em Cultura Popular pela Universidade Federal de Sergipe.

De acordo com Antônio Andrade, presidente do Boi Garantido, a oficina faz parte dos acordos de contrapartida social assumidos pelo bumbá para a realização da live do festival ocorrida no bumbódromo de Parintins, em junho de 2021. “É a nossa resposta artística de gratidão aos nossos patrocinadores e apoiadores, que nos ajudaram a atravessar a fase aguda da pandemia em 2021”, declarou. “Sem essas ações os artistas de Parintins e suas famílias estariam ainda mais expostos as intempéries econômicas provocadas pela Covid-19”, destacou.

Trocas

Para o diretor da Direção Geral do Espetáculo (DGE), Mencius Melo, a vinda dos dois mestres em cultura popular para ministrar práticas e teorias da dança é um oportunidade única para troca de conhecimento. “A oficina é uma oportunidade única para acontecer as trocas de conhecimento sobre a dança popular. Essa prática de aproximação do Garantido com as outras escolas de dança do país é uma das bases da DGE para o ganho técnico tão necessário aos nossos corpos de artísticos baseados em Parintins”, observou o diretor.

Ainda de acordo com Mencius Melo, a oficina é livre ao público que quiser acompanhar porém será obrigatória para os integrantes da Companhia de Dança Folclórica Garantido Show, corpo artístico e cênico do Garantido na arena. “A proposta do evento e dialogar com o conhecimento desses dois grandes mestres mas, para o Gshow essa troca de experiências é fundamental é obrigatória porque são esses meninos e meninas que respondem pelas nossas coreografias nas três noites de festival”, finalizou.

Bio

Luan Vinicius é poeta, dramaturgo, cantor, compositor e performer. Ator formado pela Companhia Roda da Baraúna (Paulo Afonso/BA), no ano de 2014, realizando pesquisas visando o primor nas áreas de História da Arte e Teatro, tendo ainda experiência na área de composição musical e interpretação musical, que inicialmente introduziu-lhe no campo do Teatro.

Já Joelma Ferreira é graduada em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL (2013). Atuou como professora substituta no curso técnico de Dança da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas - ETA/UFAL - entre os anos de 2014 e 2016. Lecionou a disciplina de "Danças das Tradições Brasileiras 1" para a turma de graduação em Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Alagoas (2016). Interprete Criadora e pesquisadora na Companhia dos Pés desde 2009.