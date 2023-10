Cidadão que tiver processo na Justiça poderá conciliar; veja prazo

Manaus/AM - O cidadão que estiver com processo na Justiça e tiver interesse em conciliar, já pode entrar em contato com a vara onde tramita a ação e solicitar a sua inclusão na pauta da SNC 2023.

Ou, se preferir, pode acessar o link “Quero Conciliar”, disponibilizado na página da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas e preencher o formulário, informando nome, número do processo, unidade judicial e Contatos de telefone e e-mail.

A data máxima para ambos os casos é até o dia 20 de outubro de 2023.

O número total de processos pautados para a SNC deste ano ainda será consolidado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, órgão da Corte Estadual de Justiça que está coordenando as atividades da semana.

Diferentes processos podem ir para a conciliação, como danos morais, relações de consumo, área de família (divórcios, alimentos, guarda de filhos, partilha de bens), acidentes de trânsito, dívidas em bancos, entre outros.

Para a edição de 2023, as audiências de conciliação serão realizadas no horário de 8h às 16h30, de forma presencial, virtual ou híbrida, a critério do magistrado.

Dúvidas - Outras informações podem ser obtidas junto ao Núcleo de Acompanhamento Pré-Processual da Corregedoria (NAPP), que funcionará como apoio para as orientações necessárias ao jurisdicionado, por meio do telefone (92) 2129-6680, no horário de 8h às 14h. É possível esclarecer dúvidas também através do e-mail [email protected]

Com informações da assessoria.