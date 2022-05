Cheia no Amazonas afeta mais de 100 mil famílias e deixa 40 municípios em situação de emergência

Manaus/AM - Cerca de 100.693 foram atingidas pela cheia dos rios no Amazonas e 40 municípios decretarem situação de emergência, segundo o levantamento do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado do Amazonas (Cemoa). Em 2021, mais de 500 mil pessoas foram atingidas.

A pesquisadora Luna Gripp, responsável pelo sistema de alerta hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), afirmou que o rio Negro está na marca de 29,39 metros. No maior registro histórico, em 2021, chegou a 30,02 metros.

Ainda conforme o Cemoa, os municípios de Careiro da Várzea e Anamã estão sofrendo os efeitos mais severos da cheia ao ficaram completamente debaixo d'água.