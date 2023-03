Cheia do Purus leva prefeitura de Canutama a decretar situação de emergência

A elevação da cota da bacia do rio Purus que está acima de 23 metros e a ocorrência de desbarrancamento de terras em decorrência do alto índice pluviométrico, levou a prefeitura local a decretar estado de alerta no município de Canutama. A cheia do ano passado levou a decretação de situação de emergência em mais de 26 municípios, entre os quais Canutama.

O decreto, publicado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (9), assinado pelo prefeito em exercício Raimundo Carlos Cordeiro de Menezes, tem o objetivo de mobilizar todos os órgãos e entidades da administração pública para prevenir e minimizar os efeitos desse fenômeno natural.

De acordo com o documento, a cota do rio no município de Canutama acima dos 23m traz o risco iminente de transbordamento na região do alto e médio Purus, prejudicando centenas de famílias residentes nas áreas de risco e que já estão afetadas, principalmente porque com as cheias dos rios e igarapés que cortam a cidade, há o nivelamento das águas de consumo humano e àquelas provenientes de fossas, sumidouros e redes de esgoto.

Esse fato aumenta a preocupação das autoridades locais com a possibilidade da ocorrência de surtos de malária, dengue, leptospirose e gastroenterites com desidratação. Por isso, todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, bem como a comunidade e as entidades responsáveis pelas ações de Defesa Civil, devem se organizar atender eventuais ocorrências e prevenir e minimizar danos, além de assistir populações afetadas, anuncia o decreto municipal, que tem vigência de 90 dias.