Cheia 2025: Mais de 90% do município de Anamã está inundado

Até a coleta de lixo foi afetada e só pode ser feita por meio do transporte aquático. Em Manacapuru, a cota do rio também preocupa, atualmente ela está em 19,44 metros e faltam apenas 16 centímetros para a marca de inundação severa.

Manaus/AM - A cheia dos rios segue afetando os municípios no interior do Amazonas entre eles, Anamã. Mais de 90% da sede da cidade está debaixo d'água, o que prejudica principalmente o fornecimento de água potável para a população.

