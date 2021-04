Chega a 5 casos confirmados de Doença de Chagas no Amazonas

Manaus/AM - Chegou a 5 o número de casos confirmados da Doença de Chagas, em Ipixuna, após ingestão de açaí contaminado de fabricação própria. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) está no local investigando outros 21 casos suspeitos.

Os cinco casos foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen/FVS), que processou as amostras coletadas do exame da gota espessa, pela Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna. O açaí contaminado foi ingerido na comunidade Igarapé Porto Rico, zona rural do município.



O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, alerta para a importância da população buscar fornecedores de açaí que garantam a qualidade do alimento, a partir das normas de higiene, para evitar contaminação.



“Mesmo que a fabricação do açaí seja própria, é necessário que sejam observadas as condições de higiene dos manipuladores do fruto, já que, no Amazonas, a principal forma de transmissão da doença ocorre pela ingestão de suco de açaí contaminado”, alertou. Até esta quinta-feira (15), foram registrados sete casos da doença em 2021 – Manaus (2) e Ipixuna (5).



Sintomas

Os doentes podem apresentar um quadro de febre constante, inicialmente elevada, diarreia, vômito, dores de cabeça e musculares. Casos complicados podem evoluir com manifestações cardíacas, além do comprometimento do fígado e baço. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato previnem as formas crônicas da doença e a ocorrência de óbitos.



Transmissão

O parasita Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença. No Amazonas, a principal forma de transmissão da doença ocorre por meio de ingestão de suco de açaí contaminado. A principal forma de prevenção é a inspeção visual e catação dos frutos antes da preparação e manipulação dos alimentos.



Além do açaí, outros alimentos também podem estar envolvidos na transmissão oral do parasita, como frutas, vegetais e respectivas preparações, como suco de cana de açúcar, buriti e bacaba.