Cetam vai ofertar cursos com bolsas de R$ 1,3 mil em Silves, anuncia Wilson Lima

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou que a nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que está em Silves, vai ofertar cursos técnicos com bolsa de até R$ 1.320. O anúncio aconteceu durante evento que deu início das obras do Complexo Azulão 950 pela Eneva.

A nova unidade do Cetam é uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Eneva com o objetivo de atender, principalmente, a demanda da companhia que explora o gás natural em Silves por mão de obra especializada.

Serão ofertadas 90 vagas para cursos em tempo integral abertas ao público em geral pela internet, mas as aulas serão presenciais em Silves. As bolsas serão pagas pela Eneva e os alunos terão aulas intensivas nas unidades da empresa. “Essa será a primeira unidade de tempo integral do Cetam. O aluno vai passar o dia todo na escola e vai receber uma bolsa para isso”, disse o governador.

As vagas são para três cursos técnicos de nível médio: Técnico em Gás e Energia; Técnico em Eletromecânica; e Técnico em Agropecuária. O edital será publicado nesta terça (26) em www.concursoscopec.com.br.

A nova Escola de Formação Técnica de Gás e Energia do Cetam tem previsão de entrega para junho deste ano, sendo uma obra realizada pela Eneva como contrapartida social na Escola Estadual Agobar Garcia. Segundo a empresa, 70% de mão de obra é local e os investimentos devem chegar a R$ 10 milhões.

Gás Natural - Por meio do Complexo Azulão 950, os investimentos estimados pela empresa são de R$ 5,8 bilhões. Além disso, no pico da obra previsto para meados de 2025, cerca de 5 mil empregos diretos serão gerados.

No local, funcionarão as usinas termelétricas Azulão I e II, utilizando combustível da Bacia do Amazonas, que em conjunto terão 950 MW de capacidade instalada, conectadas ao Subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional.

A previsão é atender 3,7 milhões de residências em todo o país com o fornecimento de energia elétrica a partir do gás natural entre o fim de 2026 e o início de 2027.