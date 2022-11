Cetam abre quase 13 mil vagas para cursos técnicos e especializações

Manaus/AM - Um edital de Processo Seletivo foi divulgado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) com a oferta de 12.930 vagas em cursos Técnicos e Especialização Técnica de nível médio, capital e interior, para o ano letivo de 2023.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, a partir das 10h, do dia 21 de novembro, até as 16h do dia 05 de dezembro de 2022, observado o horário oficial de Manaus.

O início das aulas está previsto para o dia 06 de março de 2023.

O Cetam informa que o edital com todas as informações referentes ao Processo Seletivo e seus anexos estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Concursos (Copec) no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br.

Do total de vagas ofertadas, 485 são voltadas para a comunidade indígena, por meio do curso Técnico em Enfermagem.

As demais 11.330 vagas foram destinadas aos outros cursos técnicos – sendo 1.825 para Manaus e 9.505 para o interior.

Aos cursos de Especialização Técnica foram destinadas 1.115 vagas (capital 160 e interior 955).

Cursos Técnicos

Para os cursos técnicos somente poderá participar deste Processo Seletivo o candidato que atenda aos seguintes pré-requisitos:

Ser portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou estar cursando o 3º (terceiro) ano do Ensino Médio com previsão de conclusão até dezembro de 2022.

Para o curso Técnico em Radiologia, o candidato deverá ter 18 anos completos no ato da matrícula.

Para o curso Técnico em Enfermagem (indígena) ofertado para comunidade indígena, o candidato deverá possuir o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (Rani) ou declaração expedida pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Cursos de Especialização Técnica

Somente poderá participar do Processo Seletivo o candidato que tenha concluído Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem, Saúde Bucal ou Radiologia.