Pedido de certidão de antecedentes criminais é feito por e-mail no Amazonas

Manaus/AM - Visando a agilidade no atendimento ao cidadão e a economia de recursos públicos, o Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM) passou a receber solicitações da certidão de antecedentes criminais pelo e-mail [email protected] Com a novidade, o cidadão que necessita do documento não precisa mais fazer o pedido em delegacias.

Agora, a emissão é feita em até dois dias. Antes da mudança, o cidadão recebia o documento em até dez dias. Para a emissão, é necessário cópia da carteira de identidade e comprovante de residência. As cópias devem ser anexadas na mensagem eletrônica.

"Além das melhorias ao cidadão, o benefício também se estende aos servidores do Instituto de Identificação, que realizam suas atividades com muito mais conforto, sem a necessidade de manusear papéis, conseguindo assim tornar o trabalho muito mais ágil", ressaltou o gerente de Identificação Civil do Instituto de Identificação, Ivan Farias.

A certidão de antecedentes criminais emitida pelo Instituto de Identificação é diferente daquela disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A do Instituto informa sobre os procedimentos pré-processuais, como os inquéritos policiais, em nome do cidadão. Já a do TJAM dispõe sobre a existência de processos que já estão no Poder Judiciário.